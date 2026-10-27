Fiscal de la Superintendencia de Pensiones: "No me dejaré arrastrar por la opinión pública ni política"

El fiscal de la Superintendencia de Pensiones, Mario Valderrama, aseveró que "no se dejará arrastrar por la opinión pública o por opiniones políticas" en el procedimiento sancionatorio que lidera contra las AFP tras la caída de los fondos D y E.

El ente regulador indagará si se cumplió o no con el deber fiduciario de las administradoras, es decir, la obligación legal y ética que tienen de gestionar lealmente los dineros de los cotizantes, luego de la pérdida de 10 mil millones de dólares en los fondos que, según la Asociación de AFP, se traducirá en una reducción de entre 0,8 y 1,8% en las pensiones de los trabajadores afectados.

En este contexto, Valderrama explicó que el deber fiducidario consiste en "si el proceso de toma de decisiones se encuentra documentado razonadamente, tiene una estrategia racional y, además, está exento de conflictos de intereses".

Asimismo, "no se analizan estos casos sobre la base de lo que se llama sesgo de retrospectiva. Quiero ser bien claro aquí: no se trata de un deber de resultado; yo no me voy a dejar arrastrar por la opinión pública ni por opiniones políticas que se digan en cualquier instancia", enfatizó el fiscal de la Superintendencia.

"Mi obligación es llevar procedimientos administrativos sancionadores de manera profesional y objetiva, y a eso no voy a renunciar", afirmó.

Contraloría oficia a Superintendencia a aclarar rol de vigilancia

Sin embargo, desde la bancada de diputados de la DC admitieron "no tener mucha fe" en la investigación que lleva a cabo la Superintendencia y pidieron un pronunciamiento de la Contraloría respecto a la forma en la que ha ejercido su rol de vigilancia sobre las administradoras.

El ente contralor acogió la solicitud y dio 10 días de plazo al organismo para que responda.

Este proceso se une a la investigación que abrió la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y a la comisión especial investigadora creada en la Cámara Baja; corporación que -al igual que el Senado- citará hoy al ministro del Trabajo, Tomás Rau; al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez; al presidente del Consejo Consultivo Previsional, Pedro Pizarro; a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel; y al presidente de la Asociación de AFP, León Fernández.

Oposición: Reforma de capitales es "casi un caballo de Troya" al incluir a las AFP

En medio de la controversia, diputados de oposición expresaron su indignación respecto a la reforma de capitales propuesta por el Gobierno, que se vota esta jornada en la Cámara y que permite a las AFP entrar al negocio de la vivienda.

El proyecto crea el sistema de ahorro para la "casa propia" y las cuentas de capitalización habitacional, ampliando el giro de las aseguradoras: "Casi un caballo de Troya", fustigó el diputado independiente de la bancada PPD Carlos Bianchi.

"(Las AFP) ya lo han hecho mal en materia de ahorro previsional; imaginémonos cómo podrían hacerlo ahora en materia de ahorro para la vivienda", alertó.