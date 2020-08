Aprobada la ley que asegura retención del 10% para pagar pensiones de alimentos

De manera unánime, el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que asegura el pago de pensiones de alimentos mediante el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales, finalizando así su tramitación en el Congreso y quedando lista para su promulgación.

La normativa, presentada por el Gobierno y que se encontraba con discusión inmediata, indica que apenas sea presentada la solicitud por parte del demandante, el juez deberá resolver en el más breve plazo, y notificar a las AFP en un máximo de 48 horas, ordenando resguardar los fondos. Luego las aseguradoras serán las encargadas de comunicar a su afiliado que los dineros se encuentran retenidos.

Además, el articulado establece que si la persona que realizó la solicitud de retención no sabe la AFP del demandado, entonces el tribunal deberá notificar a todas las amnistradoras de su resolución para cautelar el pago.

Por otro lado, las AFP tendrán la obligación de consultar a sus afiliados si tienen o no obligaciones alimentarias al momento de iniciar el trámite de retiro de fondos. De ser afirmativa la respuesta, la compañía no podrá hacer entrega de esos dineros, sin que el deudor compruebe que saldó sus deudas.

Asimismo, la nueva normativa permite que los jueces de familia puedan proceder de oficio, y retengan los dineros en todas aquellas causas, con deudas ya liquidadas, que tengan conocimiento, independiente de si el alimentario ingresó o no la solicitud en el Poder Judicial.

Estas medidas de retención tendrán valor durante todo el tiempo en que se mantengan las respectivas causas de familia abiertas, sin necesidad de renovación por parte del demandante.

Si la persona indica que no tiene deudas, se realiza el pago del 10 por ciento y, luego, el tribunal ordena la retención de los dineros porque en realidad si poseía pensiones impagas, entonces los antecedentes serán derivados al Ministerio Público para que investigue.

Finalmente, la ley establece que los Tribunales de Familia deberán, periódicamente, remitir a las AFPs una nómina de deudores de pensiones alimenticias, con detalles de los montos que deben.

El Gobierno contempló agregar a su proyecto una indicación que obligaba al retiro forzoso de los fondos previsionales para saldar los pagos morosos, aun cuando el deudor no tuviera contemplado sacar los dineros. Sin embargo, el Ejecutivo rápidamente desistió, aduciendo una posible inconstitucionalidad.

"JUSTICIA PARA CIENTOS DE MILES DE NIÑOS, NIÑAS Y MAMÁS"

La aprobación en el Congreso fue valorada por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien manifestó que "con esta nueva ley, vamos a permitir que se haga justicia con esos cientos de miles de niños, niñas y mamás que han sido postergados por años por culpa de deudores que no les cumplen con su obligación y se olvidan de sus hijos".

"De esta manera, junto con el trabajo que ha hecho el Poder Judicial, vamos a permitir que no se burle esta posibilidad que se abrió con esta reforma. Agradecemos el respaldo que se le ha dado a nuestra iniciativa y esperamos que sea ley de la República en los próximos días", añadió el secretario de Estado.

Por su parte, en tono de autocrítica, el senador socialista Carlos Montes dijo sentir "vergüenza" por la tardía acción del Estado en esta materia.

"Que el 84 por ciento de los demandados no paguen, que miles de hombres no paguen, es una vergüenza para el género masculino muy fuerte, por la incapacidad de todos al no haber resuelto esto, particularmente quienes tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de temas nacionales como este, porque a los partidos no se les ve con esto fuerte en la agenda ni tampoco a los Gobiernos", dijo el ex presidente del Senado.

"Aquí se requiere una solución más de fondo, porque son cuestiones como que se toleran. Debo decir que me da mucha vergüenza por mi propio desempeño en esta materia", subrayó.