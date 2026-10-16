Diputados anuncian comisión investigadora sobre Fondo E y una denuncia contra las AFP

Diputados de la bancada Independientes-PPD iniciaron la recolección de firmas para crear una Comisión Especial Investigadora en la Cámara Baja, a la par de una denuncia por el eventual delito de administración desleal, tras revelarse que tres de los cinco multifondos registran pérdidas y que el Fondo E acumula una caída del 10,39%.

Desde el grupo opositor remarcaron que las entidades previsionales no pueden operar bajo una libertad absoluta sin asumir responsabilidades directas en la administración de dineros que pertenecen a los cotizantes.

Frente a este panorama, la bancada de Independientes-PPD formalizó el inicio de las gestiones parlamentarias para crear una instancia fiscalizadora.

El desplome de los fondos de pensiones activó una arremetida parlamentaria y judicial en el Congreso. (FOTO: ATON)

"A cada instante salen nuevos antecedentes y más graves respecto de la pérdida millonaria de los fondos de pensión de los trabajadores de nuestro país. Por lo tanto, vamos a iniciar una comisión especial investigadora. Hoy día empezamos a recolectar las firmas", informó el diputado Jaime Araya, que instó a sus pares un apoyo "transversal" para poder "fiscalizar los actos de gobierno respecto de estas actuaciones".

En tanto, el diputado José Montalva, parte de la misma bancada Independientes-PPD, reveló que presentaron "una denuncia por el eventual delito de administración desleal en la administración de los fondos de la AFP".

El parlamentario indicó que "el perder dinero nunca ha sido un delito, sin embargo, si ese dinero se perdió a sabiendas que era una operación riesgosa para beneficiar a las AFP y no al afiliado, podría constituirse el delito de administración desleal".

La ofensiva parlamentaria incluye múltiples oficios de fiscalización remitidos a la Superintendencia de Pensiones para esclarecer las operaciones de las administradoras.

Críticas de exministros de Hacienda

El accionar de las administradoras en los multifondos más conservadores también concitó la crítica transversal de economistas y exjefes de las finanzas públicas.

El exministro de Hacienda Ignacio Briones aseveró al Diario Financiero que las justificaciones entregadas por la industria previsional "parecen suponer que la gente es tonta", calificando de "imprudente" el manejo del Fondo E.

En la misma línea, el también extitular de la billetera fiscal Nicolás Eyzaguirre sostuvo en Cooperativa que este episodio demuestra la inviabilidad de facultar a las administradoras para tomar posiciones financieras arriesgadas con el ahorro previsional.

Enfatizó que "tú no puedes dejar que las AFP con los fondos obligatorios hagan apuestas, y el nuevo sistema no lo permite".