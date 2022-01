Girardi y la PGU: "Si el Gobierno no pone financiamiento, en el fondo nos está mintiendo"

El senador saliente Guido Girardi (PPD) afirmó que el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), que ya se discute en el Congreso, debe contar con el financiamiento adecuado por parte del Gobierno, dado que de no ser así "nos está mintiendo" para que sea aprobado.

"Espero que vaya para corto (la tramitación), depende de la voluntad política y el Gobierno no debería obstaculizar. Si el Gobierno envió este proyecto -supongamos que lo hizo de buena fe, con buena intención- pero si no le pone el financiamiento, en el fondo nos está mintiendo", detalló el parlamentario en diálogo con el programa Profundidad de Campos en TV Senado.

Además, Girardi dio cuenta que el Ejecutivo "ya envió este proyecto y tiene que tener financiamiento, porque si no es un bluf. Lo que no puede ser es que el Gobierno envíe un proyecto que no tiene financiamiento y que, cuando se trata de buscar el financiamiento, amenaza con ir al Tribunal Constitucional".

Es por esto que hizo un llamado a concentrarse en las exenciones tributarias como mecanismo de financiamiento permanente.

"Acá hay un mundo al revés, los súper ricos reciben subsidios, apoyos a través del Estado en desmedro de los que tienen menos. Eso tiene que terminar", puntualizó el senador, que también señaló que los sectores de mayores recursos no necesitan exenciones y ayudas como las que reciben actualmente.

En esta línea, el parlamentario, quien termina su periodo en el Congreso el próximo 11 de marzo, acusó que el actual Gobierno es "de los súper ricos y es evidente que se defienden ellos mismos. No están pensando en la mayoría del país".

"Tal vez los que tienen más debieran entender que el mejor aporte que pueden hacer a su propia estabilidad, a su propio desarrollo empresarial, a la estabilidad política y a la paz chilena, es que los que tienen más colaboren un poco con los que tienen menos", señaló Girardi.

ADVIRTIÓ AL FUTURO GOBIERNO QUE "CON GUITARRA ES DISTINTO"

Aunque dice tener mucha confianza en las capacidades, sentimientos e idoneidad de Gabriel Boric como Presidente de la República, el senador Girardi advirtió que "tenemos una sociedad con una gigantesca expectativa, que no tiene fidelidad y que tampoco tiene la capacidad de esperar y quiere todo aquí y ahora".

Por eso, frente al escenario de un Congreso con equilibrio de fuerzas, indicó que "el gran desafío del Gobierno será construir acuerdos, mayorías y eso no es fácil. Además, no Boric, pero mucha gente de su entorno, su gran crítica a la Concertación fue a la política de los acuerdos, a los avances que eran lentos porque había que construir acuerdos".

Girardi afirmó que para avanzar en la agenda de compromisos del futuro Gobierno será necesario volver a generar acuerdos con la derecha. "Es la única manera de gobernar", justificó.

"Hoy gobernar con guitarra... es distinto a ser oposición y creo que (Boric) tiene una tarea dificilísima y nosotros estamos totalmente dispuestos a apoyar esa tarea sin ninguna condición", sentenció el senador PPD.