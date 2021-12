Karol Cariola: La PGU es una buena propuesta, pero no tiene financiamiento permanente

La diputada Karol Cariola (PC) valoró el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) presentado por el Gobierno, pero indicó que la "trampa" es que el proyecto no tiene un financiamiento permanente, secundando las declaraciones del Presidente electo, Gabriel Boric.

El proyecto de la Pensión Garantizada Universal ya avanzó la semana pasada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y se espera que en los próximos días sea revisada en la Sala de la Cámara Baja.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria sostuvo que "esta es una muy buena propuesta (...) es algo que, nosotros por lo menos, dentro del programa de Gobierno de Gabriel Boric también lo teníamos incorporado", nosotros lo "que propusimos ese monto base sea de 250 mil pesos. Ese es un monto mínimo para poder superar la línea de la pobreza; ahí tenemos un punto que probablemente haya que ir mejorando en el tiempo".

"Tenemos un pie forzado, que es este proyecto de PGU (...) lamentablemente no hubo voluntad de poder vincularlo con exenciones tributarias y ahí es donde se produce el problema", analizó Kariola: "El gran problema del proyecto es que no trae una fuente de financiamiento permanente".

La diputada señaló que "la propuesta que le hacemos al Gobierno concretamente es conversar esto con honestidad y no 'hacernos trampa en el solitario', porque esta es una propuesta de Gobierno que involucra la continuidad del Estado; el próximo Gobierno va a tener que implementar este proyecto de ley".

Asimismo, Cariola planteó que el Ejecutivo no ha puesto urgencia al proyecto de exenciones tributarias: "No le ha puesto urgencia, no se tramita de manera conjunta, no aparece ligado al financiamiento del proyecto", señaló la diputada, asegurando que "cambiaría la cosa" si tanto el proyecto de PGU como de exenciones tributarias se tramitaran en conjunto.

UNA COSA ES EL GABINETE Y OTRA LA COALICIÓN DE GOBIERNO

En tanto, a nivel político la parlamentaria señaló que las conversaciones están abiertas para definir los puestos de Gobierno, sin cerrar la puerta a ningún partido de oposición, sin embargo, hizo una diferencia respecto a la coalición de Gobierno.

"Una definición tiene que ver con quienes conforman el Gobierno, quienes ponen sus capacidades a disposición (...) Otra cosa distinta es la línea de la coalición de Gobierno, que es Apruebo Dignidad. Yo entiendo que ahí hay una definición que pasa por los partidos políticos, que pasa por aquellos partidos que hoy día somos parte de Apruebo Dignidad", cerró.