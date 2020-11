%u2705 APROBADO | Cámara aprueba con 130 votos a favor, 18 en contra y 2 abstenciones el proyecto que establece y regula un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales. #SegundoRetirodel10xciento Se inicia ahora la votación en particular. pic.twitter.com/sxIhiYhx61

17:14 - | [AHORA] Habiendo discutido y votado el segundo retiro del 10% en particular, la Cámara Baja despachó el proyecto para su tramitación en el Senado #CooperativaEnCasa

17:04 - | La Cámara Baja ahora votará en particular el proyecto del segundo retiro del 10% #CooperativaEnCasa

16:27 - | Diputado Vlado Mirosevic: "No es necesario tirarse tantas flores, solo estamos cumpliendo nuestro trabajo" #CooperativaEnCasa

15:38 - | La DC propuso que se voten las 11 indicaciones del segundo retiro del 10 % hoy, en caso de que no se logren votar durante esta jornada, el proyecto del segundo retiro deberá volver a la Comisión de Constitución .

14:48 - | Diputado Walker (DC) y retiro de fondos para enfermos terminales: Me parece muy bien que contribuyamos a desburocratizar esta situación

14:28 - | Ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg: No puede quedar establecido que esto se justifica por un Gobierno que no ha dado respuesta, porque eso no es así #CooperativaEnCasa