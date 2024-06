La Cámara se llena de proyectos para discutir un nuevo retiro previsional

Acabó la restricción y rápidamente la Cámara de Diputados se repletó de proyectos para autorizar retiros o autopréstamos previsionales, una discusión que no es apoyada por el Gobierno ante el temor de sus consecuencias en la economía.

Hoy, el vicepresidente de la Cámara Gaspar Rivas ingresó una nueva propuesta que se suman a otras que ya están en el Congreso.

Entre esas propuestas hay una que pide retirar el 15 por ciento desde los fondos previsionales, otra propone el 50 por ciento e incluso el 100 por ciento para solventar gastos por enfermedades catastróficas, salvaguardar la propiedad de una vivienda o para comprar una primera casa, según sea el caso.

Además hay otro proyecto, ingresado por parlamentarios oficialistas, que propone que las personas puedan decidir si se quiere mantener en el sistema de AFP o trasladarse al sistema de reparto de las Fuerzas Armadas.

Todos estos proyectos de reforma constitucional deben sortear el primer escollo que es la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, encabezada por Miguel Ángel Calisto.

El diputado afirmó que "vamos a esperar que se presenten todas las iniciativas para poder hacer de manera ordenada la tramitación de este proyecto de retiro de pensiones y autopréstamo".

"Se va a abrir el espacio para la discusión de estos proyectos. Yo no he tomado posición, pero sí he votado a favor de los de retiro anteriormente, los primeros que se aprobaron", comentó.

Estos proyectos no tienen formalmente una urgencia que permita acelerar su tramitación, debido a que son resistidos por el Gobierno ante los efectos que tendría en la economía.

Al respecto, Gaspar Rivas afirmó que la postura de La Moneda es "la lógica de asustar que viene el cuco, viene el cuco, viene el cuco. Si tenemos un retiro va a venir este cuco y se va a echar a perder la economía".

"Yo no estoy de acuerdo con eso y creo que la gente tiene derecho a tener acceso a su propia plata", dijo el diputado.

PROPUESTA DE CHAHUÁN

En medio de la discusión de los retiros, este martes el senador RN Francisco Chahuán propuso destrabar la reforma previsional, destinando el 4 por ciento de la cotización adicional a las cuentas individuales y el otro 2 por ciento a un seguro de longevidad.

Sin embargo, la propuesta perdió piso rápidamente en su propio partido,

El diputado de RN Miguel Mellado indicó que "Renovación Nacional como partido no está detrás de la propuesta del senador Chahuán y yo le pediría a él que hiciera llegar sus inquietudes directamente a los representantes que están en la comisión que corresponden al partido".

"Dejemos que las comisiones técnicas avancen, pero también le quiero decir a los chilenos que no les vendan humo porque no existen los votos suficientes en el Congreso para aprobar un nuevo retiro del fondo de pensiones".

El diputado DC Eric Aedo, en tanto, expresó que "la sistema previsional es una necesidad. Si la derecha no avanza, simplemente lo que está sembrando hoy día son las tempestades que van a cosechar mañana".

"Si no damos una solución, la presión por los retiros va a ser un cuento de nunca acabar este año, el próximo año que además va a ser un año de elecciones parlamentarias. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de personas al interior de este Parlamento que van a presentar propuestas de retiro", remarcó.

Por ahora no hay un calendario definido para empezar a tramitar los proyectos y varios de sus promotores admiten en privado que no les molestaría que esta discusión se dé el próximo año.