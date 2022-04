Oposición pide salida de ministros Jackson y Marcel mientras oficialismo quiere más diálogo

La oposición consideró que el rechazo del proyecto acotado de retiro previsional asestó una derrota al Gobierno e incluso pidió la renuncia de los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Segpres, Giorgio Jackson, mientras que en el oficialismo reconocen que faltó dialogar más en torno a la iniciativa de La Moneda.

Durante la extensa jornada en el hemiciclo, los diputados y diputadas además rechazaron el proyecto de quinto retiro universal.

Tras la votación, el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán manifestó que "con esto, el ministro (Giorgio) Jackson y el ministro de Hacienda (Mario Marcel) deben dar un paso al costado y que este Gobierno se haga responsable de impulsar en conjunto con los parlamentarios el sexto retiro real que se haga cargo de la realidad que está viviendo nuestro país".

Durán sostuvo que por parte del Gobierno "hubo una estrategia poco seria, una estrategia de, a través de un proyecto que nadie conocía, intentar impedir que se avanzara en el quinto retiro. Esperamos que el día de mañana el Gobierno ingrese una reforma que ayude a avanzar en el sistema previsional chileno".

"Chile necesita que este Gobierno, ahora, empiece a hacer la pega en serio", finalizó.

El diputado de la UDI Cristián Labbé consideró que esta votación es "una tremenda derrota para el Gobierno de Gabriel Boric y, sobre todo, porque se dieron tantas vueltas de carnero que llegaron mareados al Congreso y empezaron a proponer cosas que hoy día le privaban la libertad a los chilenos de cómo usar su retiro del 10 por ciento".

Para Labbé, los ministros de Hacienda y de Presidencia quedaron en un "escenario bastante incómodo" tras el rechazo del proyecto del Gobierno.

OFICIALISMO PIDE MÁS DIÁLOGO AL MINISTRO JACKSON

Desde el oficialismo, el diputado Marcos Ilabaca (PS) manifestó que "el quinto retiro hoy día era una oportunidad también para el Gobierno de poder generar un encuentro de dos temas que son estrictamente muy ciudadanos: Uno, el de atender las necesidades urgentes de la ciudadanía; y cuidar la economía".

Sin embargo, agregó Ilabaca, "el Gobierno optó sin conversar con sus partidos aliados presentar un proyecto acotado, un proyecto que tenía graves deficiencias, y el resultado de la Cámara de Diputados fue categórico".

"Creo que la derrota que ha sufrido el ministro Jackson, en particular, dice relación con una forma de gobernar que no se puede seguir repitiendo. La idea es que, si queremos construir coalición, no sigamos repitiendo este tipo de errores y lo ideal es que el ministro Jackson converse, dialogue y que, en definitiva, lleguemos a grandes acuerdos", puntualizó a Cooperativa.