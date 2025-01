Reforma previsional llega a la Comisión de Hacienda del Senado

Esta tarde, a partir de las 16:00 horas, la Comisión de Hacienda del Senado continuará con la revisión de la reforma de pensiones, que fue despachada anoche por la Comisión del Trabajo.

Con la aprobación del articulado sobre "la licitación de stock", (cada 2 años el 10% de las cuentas) la comisión de Trabajo del Senado acaba de despachar la reforma previsional.



Mañana y el miércoles será analizada por la comisión de Hacienda, y el jueves la votación en sala. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) January 21, 2025

Para esta jornada está programada la exposición del ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que mañana será el turno del Consejo Fiscal Autónomo, cuya presentación se espera con mucho mucho interés por parte de los parlamentarios que aún no explicitan su apoyo al proyecto.

Cámara de prepara para el tercer trámite

Desde la Cámara de Diputados ya se preparan para el tercer trámite legislativo de la reforma previsional, que posiblemente inicie este fin de semana.

"Esa frase de que el Gobierno se arrodilló, (que) quizás renunció a ciertas cosas respecto de la reforma, tiene que ver con cómo se han dado las negociaciones, lo cual no significa que no se abran algunas puertas respecto a la reforma de pensiones ni (tampoco) que nosotros -como parlamentarios- no tengamos una responsabilidad importante con el país en empujar la reforma de pensiones", dijo la diputada Camila Musante (independiente-PPD).

En tanto, el diputado Henry Leal, subjefe de la bancada de la UDI, explicó que "nosotros estamos disponibles para seleccionar los días que sean necesarios (para agilizar la tramitación, pero también queremos que las cosas se hagan bien: no nos puede ocurrir lo que pasó con (la ley corta de) las isapres".

"Si hay que dar una semana más o un mes más, sea lo que sea, para sacar un buen acuerdo en pensiones, (se deberá hacer). Aquí no se puede legislar a la ligera simplemente por cumplir algo autoimpuesto", concluyó el legislador gremialista.

Aumento gradual de la PGU

Un tema sensible está relacionado con el corazón de la reforma: el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250.000 pesos, pero de manera gradual y en hasta dos años y medio.

Al respecto, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, afirmó: "No nos parece correcto postergar en dos años y medio el aumento de la PGU para los menores de 75 años. Esa parte del proyecto que ha ido avanzando en el Senado nos parece que no es justa y esperamos que el Gobierno lo cambie antes de llegar a la Cámara".

"No es justo para los jubilados, pues, y allí hay una norma que voy a rechazar", advirtió el diputado Marcos Ilabaca (Partido Socialista), quien aseguró que la propuesta "consolida solamente a la AFP como el gran sistema de Chile".

Postura de Chile Vamos

En general, los parlamentarios de Chile Vamos tienen la intención de aprobar el proyecto según lo que exponga este miércoles el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), y también que se materialice el compromiso del Gobierno de mantener el impuesto a las pymes en 12,5% y no devolverlo todavía al 25% que había antes de la pandemia.

"Es importante que le demos certeza a la gente de que el proyecto se sustenta en el largo plazo, pero que también la pequeña empresa y la actividad económica no se van a deprimir. Y, seguramente, va a pasar a una comisión mixta que, la verdad, hay mucha incerteza respecto de cuándo pudiera funcionar", señaló el diputado Frank Sauerbaum (RN).

Pero también hay descuelgues en Chile Vamos: el diputado Cristian Labbé (UDI) ya anunció que va a votar en contra de la reforma, así como también los senadores de RN María José Gatica y Alejandro Kusanovic.