Senador PS: La derecha y las AFP quieren mantener un sistema injusto

El senador socialista Gastón Saavedra, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, advirtió en Cooperativa que tanto la derecha como las propias AFP se están perdiendo una chance de validar el sistema, al empecinarse en mantenerlo tal como está, con jubilaciones "injustas".

El parlamentario reflexionó en El Diario de Cooperativa que la baja legitimidad de las administradoras tiene que ver "porque se instalaron en 1981. Un sistema como este es imposible instalarlo en un sistema democrático y con un Parlamento", de modo que la actual reforma de pensiones "es la gran oportunidad que tienen la misma derecha y los dueños de las AFP de validar democráticamente el sistema".

"Creo que no lo están entendiendo, lo están dejando pasar, porque están obstinados con mantener un sistema que tiene pensiones muy bajas, muy injustas, que condenan a nuestras personas mayores a vivir en la miseria", enfatizó el legislador del Biobío, ejemplificando que "con 78 mil pesos de pensiones autofinanciadas, o 48 mil -como también las hay-, es muy difícil vivir con dignidad en el país".

"Si no fuera por la Pensión Garantizada Universal (PGU), usted tiene a 2 millones y medio de chilenos pidiendo limosna en las calles", aseveró.

De todos modos, "yo estoy entre los optimistas" de que esta propuesta del Gobierno llegará a buen puerto: "Siento que estamos muy cerca de tener un acuerdo, siempre y cuando los tres senadores (de oposición) que están en la comisión -Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI)- se mantengan firmes en la convicción de que es necesario dar el paso de una reforma".

También estima que jugará un rol clave el que "a ellos les reporte políticamente dividendos; en esto vamos a ganar todos: van a ganar, por sobre todas las cosas, los chilenos y chilenas y el país, porque va a avanzar en la resolución de un problema de larga data -15 años que estamos intentando esta reforma-, pero además, fue parte de las manifestaciones en las calles del estallido social".

"Matthei prioriza su interés particular por sobre los del país"

Consultado por las declaraciones de la precandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI), sobre las "consecuencias graves no buscadas" que observó en el último informe de la mesa técnica en pensiones, el socialista opinó que este caso "es paradojal, porque hace 24 meses que esto se está tramitando en el Parlamento, y ella no había tenido opiniones".

Dado que previamente, Republicanos había solicitado a la exalcaldesa "recapacitar" en torno a su apertura a la propuesta, Saavedra reafirmó que esto se debe a que "tiene que resolver un problema con aquellos que no son de Chile Vamos, pero necesarios para que tenga mejores opciones a la candidatura a la Presidencia de la República".

"Entonces, más bien está privilegiando su interés particular por sobre los intereses colectivos del país, así que me parece muy mal", enfatizó, deslizando que los dichos de Matthei complican la negociación.

En contraste, indicó que, al sostener que el disgusto de las AFP con la reforma "es una muy buena señal para avanzar", el Presidente Boric estaba dando "una palabra de aliento al conjunto del oficialismo, para hacerlo entender que hay que mantener la disciplina, los bordes, y mantener compacto al grupo para que, cuando se tenga que votar esta reforma, no estemos exigiendo maximalismos".

Aunque sin mencionar a sus colegas de Apruebo Dignidad, igualmente acotó: "Al que le caiga el gorro, que se lo ponga".

Los nudos actuales

Si bien se habla de que -al menos en la instancia que integra- se acercan a un acuerdo, Saavedra detalló una por una "las distancias" entre los distintos sectores: "Tienen que ver con cómo resolvemos los problemas para aumentar la pensión hoy, y para eso existe el bono garantía, en donde hay que utilizar 1% o un préstamo para poder entregar 0,1 UF por cada año que se ha ahorrado en el sistema. Allí tenemos una primera diferencia en los requisitos que se establecen para obtener este beneficio".

"El segundo tema tiene que ver con la diferencia de género: las pensiones entre hombres y mujeres tienen una diferencia que ha sido también tratada en la comisión, y que ha sido expuesta al país, que es abismante. Entonces (se quiere compensar con) el bono tabla del 0,5% -pero la verdad es que con esa cantidad no se alcanza- para mejorar las pensiones de la mujeres", explicó.

A la vez, un asunto que "no está en el acuerdo pero también tenemos que abordarlo, no podemos dejarlo pasar, es para aquellas personas que se han dedicado al cuidado de algún familiar, y si no tienen ahorro. Entonces se está buscando una fórmula a través del seguro de invalidez y sobrevivencia, para poder mejorar la condición de vida de personas que han hipotecado su vida cuidando personas".

El senador complementó que "existen otros detalles, como es la legislación del stock, y por lo tanto, la intervención en la industria para mejorarla, para que sea más competitiva, y para que le asegure a los chilenos y chilenas en el futuro mejores pensiones, porque va a dar una mejor rentabilidad a través de los fondos generacionales".