Barraza: Pedir el retiro de la reforma de pensiones es un error y debilita a Jara

"Retirar el proyecto es un error", dijo este martes, en El Primer Café, el exministro Marcos Barraza, militante del Partido Comunista (PC), luego de que voces de la colectividad oficialista hicieran patente su disconformidad con la reforma al sistema de pensiones que se negocia en el Senado, y exhortaran que el Gobierno deseche esa iniciativa.



El exalcalde de Recoleta y exprecandidato presidencial Daniel Jadue fue la primera figura comunista que dio un paso en esta dirección: "Es mejor retirar el proyecto que seguir aumentando las ganancias y la estafa de las AFP", escribió el domingo en X, a lo que se sumaron parlamentarios de la tienda.

"La mejor medida para la población de nuestro país es retirar ese proyecto y dejar al desnudo quienes se oponen a una reforma real de pensiones", indicó la diputada Carmen Hertz.

Ayer, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara -militante comunista que encabeza las negociaciones con la oposición en el Senado-, desechó la idea de dejar caer la moción, señalando como "un dato de realidad" que el Ejecutivo no tiene fuerza parlamentaria para imponer un proyecto más cercano a su propuesta original. "No sé cuál sería el beneficio", criticó.

Consultado por el planteamiento de Jadue y otros militantes, Barraza señaló que aquello "no se condice con lo que expresó el Pleno del Comité Central del PC el 14 y 15 de diciembre", en la que se ratificó que continuarán respaldando la gestión de Jara y la reforma del Gobierno.

"Como Comité Central, ratificamos nuestro respaldo a la propuesta del Gobierno de reforma a las pensiones. Nuestros jubilados y jubiladas, trabajadores pasivos que contribuyeron toda su vida al desarrollo de Chile, no pueden esperar más. Nadie que diga defender los intereses ciudadanos puede negarse a subir las pensiones hoy y llevar dignidad a nuestros pensionados", declaró en ese entonces la máxima instancia comunista.

🔴 Declaración Pública PC | XXIV Pleno Comité Central pic.twitter.com/PMV0WDG20K — Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) December 15, 2024

El psicólogo, exministro de Desarrollo Social y Familia del segundo Gobierno de Michelle Bachelet y exconvencional constituyente avisó que "negarse y solicitar el retiro del proyecto claramente debilita la posición negociadora de la ministra Jeanette Jara", quien "ha liderado una tarea muy difícil, porque estamos frente a una industria de pensiones que actúa como un partido político de derecha, que se niega a cualquier reforma", argumentó.

En ese sentido, afirmó que el proyecto "hay que evaluarlo en cuatro dimensiones: la primera, ¿mejora las pensiones presentes y futuras? Si las mejora, si les genera una mejor calidad de vida en términos de monto a las personas, es un buen resultado. ¿Regula la industria de las pensiones, separando inversión de soporte o licitando la cartera del stock de afiliados? Es algo que hay que evaluar".

"En tercer lugar, ¿crea un pilar de seguridad social con solidaridad? Hay que evaluarlo, solidaridad inter e intrageneracional y de hombres hacia mujeres; y, en cuarto lugar, ¿abre oportunidades para reformas de segunda, tercera y cuarta generación? Yo creo que eso está aún en desarrollo", apuntó Barraza.

"Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa posición (de Jadue y diputados), y creo que esto es consistente con lo que ha definido el Comité Central del Partido Comunista de Chile, que es apoyar la iniciativa que el Gobierno con esfuerzo ha tratado de implementar, no obstante tener un Congreso donde no hay mayoría del oficialismo. Es un dato de realidad", concluyó.

Timonel PPD: La arremetida de un sector del PC no ayuda

Por su parte, el senador y presidente del también oficialista Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, reprochó la idea que toma fuerza en un sector del PC.

"Estamos hablando de una política pública o de una reforma de la máxima importancia y, por lo tanto, no es un tema de eslóganes", cuestionó el dirigente en El Primer Café.

El parlamentario opinó que "esta arremetida de un sector del PC creo que no ayuda, particularmente cuando la propia ministra Jeannette Jara nos está diciendo que este acuerdo está bastante maduro, en que los temas que hoy día están en discusión -particularmente, el tema de la solidaridad, en algunos porcentajes- son cada vez más acotados".