Camilo Escalona: El acuerdo en pensiones es el mayor logro de la administración Boric

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el exsenador Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista (PS), aseguró este martes que el acuerdo que logró el Gobierno con la oposición para la ansiada reforma al sistema de pensiones "es el mayor logro" del Gobierno de Gabriel Boric.

La Comisión de Trabajo del Senado despachó anoche la propuesta, que seguirá su tramitación en la Comisión de Hacienda este martes.

"Yo creo que este es el mayor logro de la administración Boric. No veo que se pueda igualar con otros logros significativos" como el fin del Copago en la red pública de salud o el royalty para la gran minería de cobre, afirmó Escalona.

"Lo más importante para el futuro es esta reforma de pensiones", enfatizó el secretario del PS.

El otrora presidente del Senado recordó que "el pilar solidario que se aprobó en la primera administración (de Michelle) Bachelet, en 2007-2008, fue 18 años después de restablecida la democracia y 28 años después que José Piñera impuso las AFP. O sea, en el ámbito de las reformas estructurales económico-sociales, ha sido muy difícil modificar la herencia que dejó el régimen dictatorial, ha sido un trabajo de muchos años".

"Yo saludo el esfuerzo de la ministra (de Trabajo, Jeanette) Jara, la paciencia y el esfuerzo que ella hace, y también debo reconocer el esfuerzo del ministro (de Hacienda, Mario) Marcel, porque él fue el que dirigió la comisión Marcel que propuso la pensión básica solidaria en la administración Bachelet. Todo esto ha sido muy largo y, entonces, este es un logro muy importante", subrayó.

En esa línea, llamó a refrendar el acuerdo logrado en el Congreso: "Yo creo que esto hay que mirarlo en la línea larga", opinó.

"La derecha estuvo dispuesta a votar por el término de la inamovilidad de los comandantes en jefe (de las FF.AA.) en el año 2005, que se puso en práctica en el 2006, y por todas las reformas de carácter institucional que pusieron términos a la transición en el ámbito político. Estuvo dispuesta a todo eso, pero no estuvo dispuesta a modificar el sistema de AFP... Este es un esfuerzo histórico que está realizando el país. No hay que perder esa perspectiva. Hay que valorar lo que se logró avanzar en esta ocasión", apuntó el líder socialista.

Presidenciales: "Estamos atrasados, pero no en una situación desesperada"

Respecto a la carrera presidencial, de cara a la primera vuelta de noviembre próximo, Escalona admitió que en el oficialismo están "atrasados, pero aún hay tiempo; no es una situación desesperada".

"No es que no tengamos candidaturas o figuras; lo que pasa es que esas candidaturas no aceptan, no recogen el llamado que se hace", aseveró el secretario del PS.

"Hay que tener un poco de paciencia, porque esas figuras, en mi opinión, tendrán que dar el paso, tendrán que decir 'Yo estoy disponible'. Eso es lo que nos falta, pero figuras existen y con esas podemos competir en muy buenas condiciones", indicó.

Para el dirigente socialista, la lista de presidenciables oficialistas incluye a la expresidenta Michelle Bachelet, al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), al ministro Mario Marcel y al gobernador metropolitano, Claudio Orrego (independiente).

No incluyó en esa lista a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD): "Es mi punto de vista", dijo, al explicar esta omisión.

"Lo mejor es una lista única" de la DC al PC

Finalmente, Escalona afirmó que "lo mejor" es que los partidos de centroizquierda e izquierda vayan unidos en una sola lista en la elección parlamentaria.

"Este es un problema de voluntad política. Podemos hacer una lista común", sostuvo.

"El ejercicio de la política es precisamente tomar decisiones que sean explicables, racionales. Lo que es entendible, lo que nosotros podemos argumentar, lo que es legítimo desde el punto de vista político, es unir fuerzas para enfrentar un momento muy difícil en que el mundo atraviesa turbulencias que no habíamos pensado y en que el futuro Gobierno necesita una mayoría que lo respalde", señaló.

"Para eso —añadió—, lo mejor es tener una lista única que vaya desde la Democracia Cristiana, incluyendo a los socialistas, radicales, PPD, Acción Humanista, Frente Amplio y comunistas. O sea, no puede haber exclusión".

"Lo más lógico es tener una lista única de las fuerzas que coincidimos en que Chile no merece una regresión ultraconservadora", concluyó.