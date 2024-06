Engel advierte posible "error de cálculo de la derecha" al postergar la reforma de pensiones

El economista Eduardo Engel, profesor de la Universidad de Chile y director del centro de estudios Espacio Público, afirmó este martes en Cooperativa que el rechazo de Chile Vamos a incluir el componente de solidaridad en la reforma previsional es "un potencial error de cálculo".

"En general, un sistema de seguridad social incluye elementos de aseguramiento mutuo entre distintas personas de la sociedad", dijo el académico en Lo Que Queda del Día.

Engel señaló que la derecha tradicional, al condicionar su apoyo a que el total del aporte de los empleadores vaya a las cuentas individuales de los cotizantes, está apostando a postergar la iniciativa para el próximo Gobierno.

"¿Por qué no amarrarlo ahora, que es el momento en que la derecha tiene la mejor posición negociadora que ha tenido desde que saltó el tema de pensiones a la agenda pública hace una década o un poquito más?", reflexionó.

Engel recordó que "este es el tercer intento (de aprobar una reforma de pensiones). Dos intentos fracasaron en gobiernos muy distintos -el segundo de Michelle Bachelet y el segundo de Sebastián Piñera- y ahora tenemos el Gobierno de Boric. Entonces, el desprestigio, la lejanía, que siente la gente frente a cómo funciona la política se va ahondando si las personas que ya están jubiladas con bajas pensiones siguen esperando".

"Hay un tema ahí de legitimidad del sistema político en su conjunto que no está funcionando —afirmó—, pero también hay, yo creo, un potencial error de cálculo de la derecha al querer postergar esto para el próximo Gobierno".

A juicio del director de Espacio Público, "el cálculo (de Chile Vamos) sería un optimismo muy grande respecto a que van a tener la Presidencia y la mayoría en las dos Cámaras. No me parece del todo obvio eso, en parte porque la economía viene mejorando en forma importante, lo cual favorece al Gobierno actual, pero también porque obtener la mayoría en las Cámaras no es algo fácil ni trivial".

Además, señaló, "los gobiernos de cuatro años no hacen muchas reformas, una o dos con suerte, y creo que desde el punto de vista del país, y también de la derecha, puede ser mucho más atractivo hacer una reforma que vuelva a contribuir a tasas más altas de crecimiento".

"Finalmente, tendría un valor muy grande mostrar la capacidad del sistema político de llegar a acuerdos", destacó.

Otro motivo, aseguró, es el riesgo de un nuevo retiro de ahorros previsionales, el próximo año, en plena campaña. "Puede ser muy tentador. Esto sería sería populista e irresponsable, pero puede suceder perfectamente", indicó.

"PGU TIENE UN PROBLEMA SERIO DE INCENTIVOS"

En ese sentido, cuestionó que Chile Vamos sostenga que, luego de la introducción de la Pensión Garantizada Universal (PGU) durante el segundo Gobierno de Piñera, la redistribución que falta se deba cubrir aumentando este beneficio.

"La PGU fue un gran avance en términos de seguridad social, porque es un elemento universal al que en este momento el 90% de los jubilados tiene acceso y, por lo tanto, nos pone en camino hacia ser un país mucho más desarrollado y más ambicioso en seguridad social; sin embargo, Chile todavía no es desarrollado y la PGU es particularmente cara y tiene un problema serio de incentivos", alertó.

El académico indicó que si "las mejoras de solidaridad van a seguir viniendo exclusivamente a través de la PGU, que es lo que plantea buena parte de la derecha, es bien cortoplacista desde el punto de sus preferencias".

"El riesgo es que la gente diga: 'Si lo que me van a pagar en pensiones no depende de mi contribución, porque la PGU es a todo evento y no depende de mi contribución, entonces, ¿para qué contribuyo?'", planteó.

En ese sentido, Engel subrayó que "es muy importante pensar que esto sea un sistema financiado en el tiempo, que no terminemos con enormes déficit y que, luego, entonces, al final, esas promesas de pensiones no se cumplan. Si queremos que sea financiable en el tiempo, se requiere una conexión estrecha entre lo que la gente contribuye y lo que recibe".