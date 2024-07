Eugenio Rivera: La mesa técnica no logró avanzar en los tres temas fundamentales

A contrapelo del optimismo del Gobierno, el economista del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible Eugenio Rivera se mostró pesimista en El Primer Café de Cooperativa sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe la reforma previsional.

"No comparto mucho, para ser franco, el optimismo respecto a los resultados de la comisión técnica, porque se dice que hay mucho acuerdo, pero los desacuerdos fundamentales han sido dos o tres", señaló el experto, luego de que la mesa asesora presentase sus conclusiones ante la Comisión de Trabajo del Senado.

Rivera apuntó que hay discordia "en lo relativo a que exista un solo una sola institución que se encargue del trabajo administrativo y que hoy día está muy desagregado. Creo que hay economías de escala que sería importante lograr realizar porque podría tener un impacto muy positivo en la reducción de las comisiones. El otro gran tema es cómo se distribuyen los seis puntos (de cotización adicional) y si se agrega el tema de la Pensión Garantizada Universal (PGU)".

"Esta comisión técnica en los tres temas fundamentales no logró avanzar y me preocupa, porque llevamos 10 años tratando de avanzar en este sentido y ha habido una oposición demasiado cerrada a un tema fundamental: hoy día aparece el nuevo presidente de la UDI (el diputado Guillermo Ramírez) y dice 'sí, podemos llegar a un acuerdo siempre que no se imponga el sistema de reparto', cuestión que no es el tema; el tema es cómo podemos mejorar las pensiones de los actuales jubilados, de los sectores más vulnerables y también de la clase media, y eso implica también darles un apoyo a cerca del 80%", indicó el economista.

Finalmente, planteó que "quizás este tema de la reforma de pensiones que asegure pensiones dignas en último término se perfila como un gran tema para la próxima elección parlamentaria o elección presidencial, porque creo que en estos cuatro años no se ha logrado ningún avance significativo, excepto con la PGU".