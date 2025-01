Galilea y la reforma de pensiones: "No hay nudos por resolver, queda hacer que funcione bien"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el senador Rodrigo Galilea, celebró este lunes el acuerdo alcanzado, en la Comisión de Trabajo del Senado, respecto a la bullada reforma previsional, asegurando que con eso ya no hay "nudos" que resolver, sino que queda por hacer que el bullado proyecto "funcione bien".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el timonel RN aseguró que, "habiéndonos puesto de acuerdo en los objetivos que queríamos para esta reforma, todos y cada uno de los nudos se fueron desatando".

"Es por eso que tenemos un acuerdo que a mí me pone muy contento, porque vamos a poder empezar a dar respuesta a muchas de las preocupaciones de la ciudadanía en temas de pensiones, y eso es, por supuesto, lo principal", destacó.

Asimismo, valoró que se hacen cargo "del principal punto estructural de nuestro sistema de pensiones que estaba faltando: que ahorrando con el 10% de nuestros sueldos, no tenemos cómo tener pensiones mejores. Por tanto, haber llegado al acuerdo en la forma en que esto sube a 16% también es muy importante".

[RADIO EN VIVO📻] Rodrigo Galilea: Al ponernos de acuerdo en los objetivos de la reforma de pensiones, todos los nudos se fueron desatando. Por eso llegamos a un acuerdo que nos tiene bien contentos (...) Que logremos un buen acuerdo cambia el ánimo del país #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) January 20, 2025

Según Galilea, esta alegría por el avance previsional también se traslada a la política, dado que -aseguró- "lograr un buen acuerdo que se sustenta en el tiempo, que está bien pensado y que da respuestas, creo que empieza a cambiar el ánimo del país. Eso quizá hay gente que lo miran menos, pero a mí me parece que es de primera importancia".

"Si a esto logramos sumarle una reforma -aunque sea pequeña- en el régimen político electoral, con esto que se llama el umbral del 5% para mejorar la calidad de la política y la relación del Congreso con el Poder Ejecutivo, sea quien sea el gobierno, creo que estaríamos dando un muy buen paso este 2025 para lo que se viene", puntualizó el legislador en Cooperativa.

"No hay nudos por resolver"

Para Galilea, que es parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, "no hay nudos por resolver" en esta bullada reforma previsional, sino que "lo que queda por hacer es que esto funcione bien".

En esta línea, dio como ejemplo que "el fondo que se crea, que es autónomo, tiene su gobernanza propia para proteger los dineros de todos los chilenos, debe funcionar bien".

"Empezar a implementar el seguro social correctamente, todo lo que tiene que ver con la diferencia en la expectativa de vida de hombres y mujeres, tiene que establecerse y llevarse a la práctica correctamente", dijo el legislador.

"Yo soy un fanático de lo que se llama las mejoras continuas, y eso significa que cada vez que hago un cambio -en este caso se hicieron varios cambios- tenemos que implementar bien. Tenemos que ver que todo funcione tal como lo esperábamos, y si algo no funciona como lo esperábamos, revisar, plantear las mejoras que correspondan. Eso es lo que hace un país serio, un país que realmente se toma el desafío de tener buenas políticas públicas a través del tiempo", enfatizó.

Críticas a proyecto de inversor estatal

En tanto, el senador Galilea cuestionó que, en medio del debate previsional y los acuerdos logrados, el Ejecutivo anunciara un proyecto para marzo de un inversor estatal.

En su opinión, "la ministra se equivocó y espero que reflexione y que el Presidente (Gabriel) Boric también lo haga. Esto no se trata de coartar libertades. Cada partido político, el Presidente de la República, en general, puede presentar los proyectos de ley que se le ocurra y cuando se le ocurra. Pero uno tiene que entender también los momentos que vive el país y tiene que darle importancia a lo que estamos haciendo".

"Por tanto, a mí no me pareció bueno ni en el contenido ni tampoco en lo simbólico de este acuerdo que ya se estén haciendo cosas que, de alguna manera, no son parte del acuerdo. Y yo creo que todas estas cosas refundacionales yo las dejaría para otro momento", aseveró el timonel RN.

Asimismo, reiteró la importancia del acuerdo logrado la semana pasada, asegurando que "es una gran noticia para el país" y adelantando que "la próxima semana en la Cámara de Diputados podremos realmente haber construido algo que a las futuras generaciones y al clima actual del país le hacen muy bien".

Finalmente, aseguró que todo lo que se dicen en redes sociales "grupos ultra, ya sean de derecha o de izquierda, de que (este proyecto) es un manotazo a tus ahorros o están robando tu plata, son todas mentiras desde la A hasta la Z".

"Espero que todos estos gestos, estos pasos que nosotros estamos dando, de alguna manera, se traduzcan en que el chileno normal, todas las chilenas que trabajan, que están pensionadas o que se van a pensionar luego, valoren enormemente que haya partidos, que haya dirigentes políticos de todos los sectores, que ponen por delante las necesidades de los ciudadanos y no el criterio o postura identitaria con los cuales no se puede ni siquiera conversar", cerró Galilea.