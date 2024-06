Lagos Weber: El "reforma o retiro" de los diputados contamina el debate

El senador PPD Ricardo Lagos Weber criticó el planteamiento "reforma o retiro" formulado la semana pasada por un grupo de diputados oficialistas.

Jaime Araya, Cristián Tapia, Carlos Bianchi, Héctor Ulloa, Raúl Soto, Camila Musante y Marta González, quienes integran la bancada independientes-PPD, dijeron estar abiertos a respaldar nuevos giros de ahorros previsionales debido a la falta de avances de la reforma previsional que tramita el Congreso, y que actualmente se encuentra en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta.

Tal como lo hicieran ya el presidente del PPD, Jaime Quintana; y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Lagos Weber enfatizó el daño que causaría un nuevo retiro, y exigió que los involucrados den explicaciones sobre el asunto.

Quienes están detrás "son diputados independientes de la bancada del PPD, y yo no respaldo esa propuesta para nada. Creo que contamina el debate, genera un ruido innecesario", dijo Lagos Weber, quien preside la Comisión de Hacienda.

"Más claro no puedo ser: no lo comparto para nada, no me parece. Es más, quiero que den explicaciones al respecto. Ya está probado la dificultad que nos generan los retiros en materia de inflación", dijo el expresidente del Senado, quien también causó alguna controversia en los últimos días al plantear, en una conversación con el timonel UDI, Javier Macaya, fórmulas de 4-2 y hasta 5-1 para destrabar la reforma, según informaba La Segunda.

Vea también: Se presentarán al menos cuatro proyectos de retiro de fondos previsionales

JARA: "NOS MANTENEMOS EN EL 3 Y 3"

Los diseños alternativos para el destino del nuevo 6 por ciento de cotización son tema de debate en la Comisión de Trabajo del Senado, que este lunes sesionó en la sede del Congreso en Santiago y escuchó la exposición de Patricio Arrau, investigador de la Universidad del Desarrollo, respecto a asuntos como la organización y competencia en la industria de la administración de fondos.

"Los senadores han tratado de buscar alternativas porque no son ciegos, y evidentemente han visto lo trabado que ha estado este tema por parte de la oposición, que aquí tiene una mayoría y es quien tiene la responsabilidad en este caso", comentó la ministra Jeannette Jara.

"Por eso (en la Cámara Alta) han estado proponiendo distintas alternativas, pero, sinceramente, desde el Gobierno vemos que no sólo no da lo mismo cualquier distribución del 6 por ciento -por eso nos mantenemos en el tres y tres-, sino que además puede ser muy complejo haber hecho esperar tanto tiempo a los cotizantes y a los pensionados de Chile para decirles que sus pensiones no van a subir nada", añadió la secretaria de Estado.

En cuanto a los plazos, la ministra fijó la expectativa del Gobierno de que pueda votarse la idea de legislar a inicios de julio, mientras que, desde el oficialismo, el senador socialista Gastón Saavedra ve la opción de hacerlo antes, y el independiente Rojo Edwards (exmilitante del Partido Republicano) dice que apurar demasiado la votación puede implicar un rechazo.

El debate en esta Comisión se va a retomar este miércoles en Valparaíso, con el economista Eduardo Engel como invitado.