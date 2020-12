Letelier: Reforma a las pensiones podría votarse en general entre Navidad y Año Nuevo

El parlamentario socialista y presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Juan Pablo Letelier, estimó este sábado que entre Navidad y Año Nuevo podría votarse en general la reforma a las pensiones.

"El miércoles queremos hacer nuestra última sesión de la comisión antes de la Navidad precisamente para definir el proceso de votación del proyecto que viene de la Cámara, el itinerario de lo que vamos a acordar cuándo queremos que esto esté en La Sala", informó.

Al ser consultado en Ahora es Hora en Cooperativa de si se revisará entre Navidad y Año Nuevo, respondió que "por lo menos la idea general de legislar se va a votar".

Además, el senador criticó la propuesta de la diputada Pamela Jiles (PH) sobre el proyecto de un tercer retiro del 10 por ciento de los ahorros previsionales para marzo del 2021.

"Me parece no solamente errónea la forma en cómo se presentó el debate porque no fue ni ella la que presentó el proyecto, (al parecer) fue la pareja, poca seriedad. Esto de estar pidiendo un segundo retiro, después un tercer retiro, después un cuarto, es realmente la demostración de que ella tiene otra agenda que no es de ayuda de las familias que están sufriendo por la pandemia", opinó el legislador.

"Lo que tenemos que hacer es sentarnos a ver la reforma de pensiones para ayudar a los más de un millón y medio de pensionados que necesitan realmente que mejoren lo que están recibiendo todos los meses", argumentó.

Por otra parte, la ex superintendenta de Pensiones durante el gobierno de Michelle Bachelet, Tamara Agnic, también en conversación con Ahora es Hora de Cooperativa, valoró el proyecto presentado por el Ejecutivo que regula y limita los cambios de multifondos para los afiliados.

"Dadas las condiciones actuales es absolutamente necesario, si quisiéramos una mirada más retrospectiva, uno diría por qué tenemos que estar regulando situaciones que en estricto rigor no debiésemos haber caído nunca en eso", sostuvo.

"A mi juicio eso pasa por tener un concepción equivocada de lo que se espera del sistema de pensiones y de las AFP, porque con estos cambios de fondos de manera reiterativa, lo que se está buscando es sacarle una tajada rápida al sistema", agregó.