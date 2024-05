Moreira negó dilación de la reforma de pensiones: "No pretendo dejársela a la presidenta Matthei"

El senador UDI Iván Moreira, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, negó en Cooperativa estar "dilatando" el debate de la reforma de pensiones, pero advirtió que no le dará un "cheque en blanco" al Gobierno para avanzar con la iniciativa.

El parlamentario compartió hace una semana una ronda de completos con la ministra Jeannette Jara y el Presidente Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda, pero en los días posteriores quedó evidenciado que el diálogo no sirvió para destrabar el proyecto.

La secretaria de Estado criticó que el gremialista quisiera votar la idea de legislar recién en julio, y no en mayo, antes de la Cuenta Pública, como esperaba el Gobierno: "No se entiende la dilación; es lamentable", dijo Jara.

En El Primer Café, Moreira dijo haber recibido varios ataques "de la extrema derecha "por hablar con el Presidente y tratar de unificar posturas, llegar a acuerdos"; pero también reafirmó sus discrepancias con las posturas del Ejecutivo.

"Aquí no hay ninguna dilación; si el propio Presidente le da instrucciones al ministro de Hacienda y a la ministra del Trabajo para que se forme un grupo técnico en donde hay un listado de seis temas, estos temas no se pueden tratar en una sesión (de la Comisión del Senado)", sostuvo.

En la instancia ya "empezamos con el tema de las cotizaciones, ahora pasamos a lo que se ha denominado la regulación de la industria de las AFP en el tema de enfrentarse a las comisiones, también estudiar si hay una corresponsabilidad en lo que han sido las pérdidas -que siempre las pagaban los cotizantes-, y el último tema que nosotros acotamos en este listado de prioridades es el (destino del) 6 por ciento".

"Para mí es una irresponsabilidad votar ahora, aunque sea la idea de legislar (...) no le vamos a dar el visto bueno a algo que no conocemos. Nosotros no sabemos cuáles son las indicaciones que va a hacer el Gobierno, para negociarlas", dijo, planteando la necesidad de que se firme un protocolo de acuerdo con dichos puntos antes de votar en la Comisión.

"MATTHEI ESTÁ INFORMADA DE TODOS LOS PASOS"

En este aspeto, remarcó que "hay ciertas líneas rojas, y en eso coincidimos con la candidata presidencial Evelyn Matthei, que está informada de todos los pasos que nosotros estamos dando".

"El 6 por ciento es para los trabajadores, es de los trabajadores y en eso no vamos a ceder. Podemos ceder en otras cosas, en otros aspectos (...) estamos esperando un informe final de estos seis temas y ahí vamos a negociar con el Gobierno (...) nosotros no le vamos a dar un cheque en blanco al gobierno" antes de acordar las indicaciones, insistió.

La reforma de pensiones "es un tema de muchas dificultades, no es fácil, por eso es que nosotros (en la Comisión de Trabajo) requerimos un par de meses más. Yo no pretendo este tema dejárselo tampoco a la, para nosotros, futura presidenta de Chile, que es Evelyn Matthei. Ella ha sido muy valiente en decir 'nosotros no vamos a llegar a cualquier acuerdo', y no llegar a cualquier acuerdo te va a pillar esto en la próxima elección presidencial", comentó Moreira.

Para el senador, "la cotización del 6 por ciento es el último tema a cerrar (...) la línea roja que no vamos a traspasar es la relacionada con reparto. (Pero) hay dos cosas que sí se pueden hacer... Me voy a colocar en el peor de los casos: supongamos que no llegamos a acuerdo con el Gobierno; una (de las opciones entonces) es mejorar la PGU, pero darle una cabida a la clase media, que no tiene ningún apoyo estatal".

La otra opción es "empecemos por esta etapa, que en este Gobierno le entregamos el 3 por ciento (en que hay consenso) a las cuentas individuales, del trabajador, y ese otro 3 por ciento que falta será materia del próximo Gobierno"; como ya ha propuesto reiteradamente el timonel UDI, Javier Macaya.

Iván Moreira cerró su diálogo con Cooperativa haciendo una reflexión: "La autocrítica es que lo que está pasando hoy día es que la Concertación y nosotros, la derecha, no hicimos los cambios regulatorios en el momento preciso y nos demoramos, y creo que nos equivocamos de no haber aceptado la AFP estatal cuando la planteó la Presidenta Bachelet, porque nos hubiésemos ahorrado muchos problemas que estamos sufriendo en el día de hoy", sentenció.

CONTRALORÍA OFICIÓ A MINISTERIOS POR CONTROVERTIDO SPOT

El foco también se ha extendido sobre la campaña publicitaria "Mejores pensiones para Chile", impulsada por la Subsecretaría de Previsión Social para defender la propuesta del Gobierno aún en tramitación.

La Contraloría General de la República ofició al Ministerio del Trabajo y la Segegob para que, en un plazo de 10 días, entreguen los antecedentes respectivos para evaluar la legalidad, paso que ya conocían los parlamentarios de Chile Vamos que ingresaron un requerimiento ante el organismo fiscalizador.

En el Gobierno sostienen que han realizado los estudios jurídicos necesarios para respaldar la campaña comunicacional.

DEBATE DE ECONOMISTAS

En el debate de El Primer Café, la economista Macarena García (Libertad y Desarrollo) recordó que "tenemos un problema actual con las pensiones bajas, que tienen una explicación distinta a las AFP, por lagunas en la cotización, por salarios bajos, el problema viene de otro lado, y a mí me impresiona que en toda esta discusión todavía eso ni siquiera se analiza con detalle, que es la causa de las actuales pensiones y el día de mañana va a seguir siendo la causa".

Por su parte, Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile, planteó que "la forma de zanjarlo es algún sistema de ahorro colectivo que termine en cuentas individuales, que tenga transferencia intergeneracional con un pequeño componente de reparto, pero al cual se acceda a edades de jubilación más largas, porque lo que tienen de problemático los sistemas de reparto es que si te jubilas muy temprano pero vives mucho tiempo el sistema se quiebra".

Finalmente, Andrés Palma, de la Universidad de Santiago, aseveró que "la nueva Comisión Bravo son solo personas que piensan lo mismo, Bravo desequilibró el empate que había en la comisión original optando por una posición (...) estamos trabajando en una proposición para ver si logramos destrabar ese nudo, pero después de escuchar a Iván Moreira, yo me quedo con la duda de si va a poder ser posible destrabarlo".