Reforma previsional se traba en la Comisión de Trabajo de la Cámara

Una tensa sesión se ha desarrollado esta tarde en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta en la que se esperaba que se analizara el informe final de la Comisión Técnica de la reforma previsional, sin embargo, se decidió no hacerlo puesto que el documento no había ingresado oficialmente a la secretaría de la instancia.

La sesión en curso había generado expectación por ser la última del año y precisamente porque se estaba llegando a un punto culmine. Por ello, se esperaba el análisis del informe técnico que plantea destrabar los nudos de los seis puntos de cotización adicional para avanzar en el último tramo y pasar a la tercera tramitación.

El diputado Andrés Giordano (FA) señaló que "insistir como siguen insistiendo los senadores de oposición, como sigue insistiendo la comisión técnica controlada por la oposición, en el fracasado sistema de AFP, es mantener en la inseguridad a los chilenos y chilenas, y para eso, el Frente Amplio no está disponible".

En contraposición, su par Frank Sauerbaum (RN) apuntó que "hemos visto con estupor cómo el desorden dentro del Frente Amplio y los diputados del Gobierno van a hacer imposible o inviable un acuerdo. Le hacemos una advertencia al Gobierno de que, primero, ordene a sus diputados y a sus senadores, para que luego converse con la oposición".

Filtración e ingreso atrasado impiden análisis de informe

La sesión en la Comisión de Trabajo comenzó con la molestia del presidente Juan Antonio Coloma (UDI) respecto a la filtración en la jornada de ayer del informe, por lo que señaló que "quienes lo hicieron están entorpeciendo la correcta compresión entre nosotros de lo que estamos planteando".

La molestia fue compartida por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien pidió no dinamitar la discusión porque "sería darle en el gusto a quienes filtraron el documento".

No obstante, el diputado Coloma planteó otra queja puesto que hasta el inicio de la sesión no había llegado el informe técnico a la comisión, lo que "considero completamente inaceptable".

"De acuerdo lo que me informa el coordinador de esta Comisión Técnica que ustedes encomendaron, ayer se les despachó a todos sus asesores el informe y en la tarde o noche se les despachó a ustedes como senadores y senadoras. De hecho algunos senadores de Chile Vamos agradecieron y acusaron recibo de la recepción del informe", sostuvo la ministra Jara.

En respuesta, Coloma aclaró que "a mí no me ha llegado, puede que me haya mandado a otro mail. Al mail que yo pedí que me lo mandaran no ha llegado. Pero le pido al coordinador que lo envíe donde tiene que llegar, que es la secretaría de la comisión".

Minutos más tarde de este diálogo, la copia del informe llegó formalmente al correo electrónico de la secretaría de la instancia y fue distribuido oficialmente entre los parlamentario.

Dado lo anterior, es que el análisis de dicho documento quedó pospuesto para enero, con el compromiso que el Gobierno tenga que presentar indicaciones para que los parlamentarios definan entre las opciones que se presentan en el informe.

En tanto, se decidió dedicar la sesión en profundizar en las explicaciones de las situaciones actuales entre las pensiones, la diferencia entre hombres y mujeres. Por ello, la jefa de división de estudio de la Superintendencia de Pensiones, Ximena Quintanilla, entregó un informe de género elaborado por el mismo órgano.

La senadora Alejandra Sepúlveda (independiente) exigió una planificación del trabajo que se viene para enero, ya que, el presidente Coloma insistió en que se iba a despachar en enero, pero no comprometió cuántas sesiones se van a fijar.

"Si usted insiste en eso, nos vamos a enojar", le advirtió el presidente de la comisión Juan Antonio Coloma a la senadora Sepúlveda, mientras el Gobierno también pretende que se sesione más de una vez por semana desde enero próximo.