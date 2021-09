Ministro de Hacienda: "Hice el primer retiro del 10% porque era una política única y excepcional"

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó que antes de asumir en su cargo realizó el primer retiro del 10 por ciento de sus fondos de pensiones, aunque mantuvo su rechazo al proyecto sobre el cuarto retiro, asegurando que la situación económica del país ha cambiado.

Tras haber contado este hecho en una entrevista radial, la autoridad precisó que "efectivamente yo hice el primer retiro del 10 por ciento, pero porque era una política única y excepcional, y ejercí mis legítimos derechos como ciudadano, pero déjenme ser claro en esto, hoy día la situación económica es completamente distinta y la inflación está, es una realidad".

"Un cuarto retiro lo único que hace es beneficiar a los que tenemos más y afecta directamente a los más vulnerables a través de inflación", recalcó.

🔵Ministro de Hacienda aclara: "Saqué el primer retiro porque era por única vez, transitoria y excepcional".



"Hoy la situación es muy distinta, la inflación es una realidad y un 4to retiro sólo beneficia a los que tenemos más". @Cooperativa — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) September 24, 2021

Esta situación provocó las críticas de uno de los impulsores de la iniciativa y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, el diputado Marcos Ilabaca (PS), quien comentó que "hoy día nos acabamos de sorprender con una noticia inédita, el señor ministro de Hacienda, uno de los principales opositores a los retiros, resulta que siendo funcionario público, siendo director de Codelco, ex director de Presupuesto, sí retiró el primer 10 por ciento".

"Que nivel de inconsecuencia, que nivel de incomprensión de lo que hoy día está viviendo los chilenos y las chilenas", lamentó el parlamentario.

El diputado Matías Walker (DC) dijo que "como cualquier ciudadano ejerció su derecho a retirar su 10 por ciento, ni siquiera era ministro en ese momento y por lo tanto el llamado que yo le hago es a que no le neguemos a personas que realmente lo necesitan".

Sin embargo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseveró que "el ministro Cerda en ese momento no era ministro, por lo tanto no tenía la prohibición de sacarlo y con la educación financiera y con la información legislativa que me imagino tenía al momento tuvo ese temor de que sus fondos fueran a ser expropiados".