Presidente condiciona el "salario vital" al crecimiento económico

El Presidente Gabriel Boric afirmó que la posibilidad de avanzar en Chile a un "salario vital" dependerá principalmente del crecimiento económico y resaltó que se lograra acordar los 500 mil pesos que se concretará este 1 de julio.

Ayer, en el Día Internacional del Trabajador y Trabajadora, la CUT emplazó a La Moneda en avanzar al denominado "salario vital" que, a juicio de la central, debería ser de 600 mil pesos.

En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario enfatizó que "nos pusimos como meta y esta era parte de nuestro programa el llegar a un salario mínimo de 500 mil pesos en los 4 años de Gobierno y eso lo logramos. Y el primero de julio empieza a regir el salario mínimo de 500 mil pesos. Recordemos que cuando llegamos el salario mínimo era de 350 mil pesos".

Boric resaltó que "esto fue producto de un gran acuerdo entre Gobierno, trabajadores y empresarios. Por lo tanto, ese acuerdo implicó que este año, en particular, no hay negociación respecto del sueldo mínimo, porque se hizo una negociación de más largo aliento y, por lo tanto, queda para el próximo año".

"Yo creo que los 500 mil pesos es un avance significativo, pero ojalá que podamos seguir subiendo. Y eso va a depender del crecimiento de la economía y de que logremos efectivamente despegar. Y para eso se requiere también mejorar la inversión interna", planteó.

"También -dijo- por nuestra parte como Gobierno tenemos que mejorar la legislación en particular respecto al tema de los permisos, pero yo creo que es un deseo compartido. Ahora, si se puede hacer de manera responsable es algo que veremos en función de los resultados económicos que tengamos".

RELACIÓN CON LOS EMPRESARIOS

Respecto al crecimiento en Chile, el Mandatario indicó que "en Chile es necesaria la sinergia entre el sector público y el sector privado y soy de quienes creen y miran con optimismo el futuro en el sentido en que Chile puede crecer mucho más de lo que los pronósticos indican".

"Estoy seguro -dijo- que en Chile podemos más y podemos recuperar las tasas del 5% y no me cabe ninguna duda que este va a ser un año de expansión en materia económica y es lo que estamos empujando desde el Estado con mucha fuerza, pero para eso se necesita a los privados, y en particular la inversión privada nacional".

Sin embargo, remarcó, "para eso necesitamos retomar confianza. Yo los invito a que revisen las diferentes intervenciones en Enade porque se habla, se evalúa el discurso que yo di como que ayudó a temperar los ánimos o a establecer un clima de confianza, pero yo les pido que también revisen el discurso de Karen Thal, que me parece que fue un discurso en ánimo colaborativo, y el discurso del presidente de la CPC, que creo que no fue un discurso colaborativo (...) porque solo se dedicó a principalmente criticar las diferentes medidas del gobierno, sin ofrecer alternativas a aquellas".

PACTO FISCAL

El Presidente remarcó que para conseguir ese crecimiento "es importante que todos estemos dispuestos a movernos de las posiciones originales que teníamos y busquemos encontrar un punto de acuerdo respecto a los temas que más nos convocan".

Boric resaltó a las radios que "el pacto fiscal incluye la reforma al sistema de permisos sectoriales, incluye la modernización del servicio de evaluación de impacto ambiental, incluye la mejora de la unidad análisis financiero. Entonces es un paquete grande para poder financiar justamente gastos en seguridad".

"El mismo presidente de la CPC decía ¿Por qué hay carabineros haciendo notificaciones personales? Eso es pura gestión´'. No, no es pura gestión. Para poder sacar a ese carabinero de esa obligación a la que está mandatado por ley, se requieren recursos para poder contratar a funcionarios del Poder Judicial, de juzgados de policía local o ministros de fe para que puedan reemplazarlo en esa tarea", explicó.

Por ello, Boric enfatizó que "se requiere una mayor generosidad de todas partes. Nosotros hemos estado dispuestos, y nos han visto, a modificar nuestras posiciones originales, a establecer diferentes alternativas, pero espero que en esto también haya reciprocidad de las contrapartes".

"CREO EN EL CRIMIENTO CON DISTRIBUCIÓN JUSTA"

Por su postura frente al crecimiento económico, Boric enfatizó que "yo soy una persona de izquierda que cree que el crecimiento es necesario, que le hace bien al país y que ese crecimiento tiene que ser distribuido de manera justa y que en Chile la riqueza que existe en nuestro país puede ser distribuida de una manera mucho más justa".

"Cuando veo la tremenda desigualdad de ingresos que sigue existiendo en nuestro país, cuando veo la segregación que existe en nuestras ciudades, digo acá lo podemos hacer mejor en materia de distribución de la riqueza y eso lo mantengo y lo sostengo", resaltó.

"El crecimiento es importante, sí, sin lugar a dudas, es prioritario para este Gobierno. También lo es el que seamos capaces de generar mayor justicia social para que ese crecimiento le llegue a todas las familias chilenas y chilenos", finalizó.