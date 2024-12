Susana Jiménez asumió como la primera mujer al mando de la CPC

La exministra Susana Jiménez asumió este martes como la primera presidenta en los 90 años de historia de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Jiménez, que está acompañada en la vicepresidencia por Daniel Más, destacó que "al desarrollo económico solo se llega de la mano de la libertad, del emprendimiento, de la inversión, de la innovación y el trabajo duro".

"El progreso no se alcanza a través de impuestos excesivos, la burocracia o los subsidios, no hay nada más solidario que ser eficiente y no hay nada que le de más dignidad a las personas que un trabajo estable y remunerado. Ambas cosas constituyen la esencia de la vocación empresarial", agregó.

En su discurso de despedida, Ricardo Mewes destacó la agenda pro crecimiento y convergencia tributaria, además de la participación del gremio en los debates de mejoramiento la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias y de la reforma al sistema de permisos ambientales y sectoriales.