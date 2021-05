Aaron Taylor-Johnson protagonizará nueva cinta de Sony ligada a "Spider-Man"

El actor Aaron Taylor-Johnson, recordado por interpretar a "Quicksilver" en el MCU, fichó para protagonizar una nueva cinta ligada a los súper héroes de Marvel, pero en otro rol completamente distinto.

Según reporta Variety Taylor-Johnson dejará de ser el fallecido hermano de "Wanda Maximoff" para encarnar a "Kraven the Hunter", un villano perteneciente al universo de "Spider-Man", en una nueva cinta de origen de Sony Pictures.

La dirección de este proyecto estará a cargo de J.C. Chandor ("Triple Frontier", "A Most Violent Year") y el guión será obra de Art Marcum y Matt Holloway ("Iron Man", "Men in Black: International"). El estreno de la cinta está fijado para el 13 de enero de 2023.

Con este contrato Aaron Taylor-Johnson parece ceder definitivamente al personaje de "Quicksilver", el cual fue reinterpretado recientemente en la serie "WandaVision" por Evan Peters, actor que lo encarnó en las cintas de "X-Men".

Por otro lado la película de "Kraven the Hunter" se suma a las ya anunciadas "Morbius", "Venom: Let there be carnage" y un proyecto misterioso dirigido por Olivia Wilde, entre otras.