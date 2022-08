Anne Hathaway protagonizará película inspirada en fan fic de Harry Styles

Una adaptación de un libro fan fiction sobre el cantante británico Harry Styles, "The Idea of You" será llevada al cine y fue revelado que la actriz estadounidense Anne Hathaway tomará el rol pricipal.

Inspirada en la novela Robinne Lee publicada en 2017, en la próxima película de Prime Video, Hathaway interpretará a Sophie, una mujer separada que rodea los 40 años y que se redescubre al enamorarse del joven Hayes Campbell de 24 años, personaje basado en Styles.

La intérprete será además parte de la producción del filme que tendrá a Michael Showalter, "La gran enfermedad del amor", a cargo de la dirección, mientras que comenzará a elaborarse en octubre de este año. Una fecha de estreno aún no ha sido revelada.