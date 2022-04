"Avatar 2" reveló su título oficial

La próxima película de la saga "Avatar" se estrenará en diciembre y como anticipo se reveló cuál será su título oficial, bajo la dirección de James Cameron.

La segunda entrega de la franquicia se llamará "Avatar: The Way of Water" y sus primeras imágenes se revelaron en el evento CinemaCon esta semana, junto con un avance de dos minutos para los asistentes.

"Avatar: The Way of Water", que se estrena el 16 de diciembre, tendrá el retorno de Sam Worthington, Zoe Saldana y Stephen Lang en los papeles principales, además de los nuevos personajes con Kate Winslet, Michelle Yeoh y Vin Diesel, entre otros.

Por ahora, la sinopsis afirma que Jake Sully (Worthington) y Neytiri (Saldana) han formado una familia y están haciendo todo lo posible para permanecer juntos. Sin embargo, cuando una vieja amenaza regresa para acabar con lo que empezó, se ven obligados a abandonar su hogar y explorar las diferentes regiones de Pandora.