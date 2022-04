Bad Bunny protagonizará "El Muerto", nueva cinta de un personaje de Marvel

El músico puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista de "El muerto", la nueva película del universo de superhéroes de Marvel, que se estrenará en cines en enero de 2024.

De esta forma, el hombre de "Dakiti" será el primer actor latino en protagonizar una película de acción de Marvel, ya que sí ha habido un Spiderman latino en la cinta de animación "Spider-Man: Un nuevo universo" ("Spider-Man: Into the Spider-Verse", 2018).

"Juan Carlos Estrada Sánchez" es "El muerto" en los cómics de Marvel, un luchador enmascarado cuya fuerza reside precisamente en esa máscara, heredada por su familia desde hace generaciones.

En algunas de las historias de cómic, "El muerto" ha interactuado con "Spider-Man", con el que protagonizó un combate en el que el superhéroe latino estuvo a punto de desenmascarar al hombre araña.

Pero después "Spider-Man" y "El muerto" se unieron para combatir a "El Dorado", el villano que controla los poderes de Juan Carlos y responsable de la muerte de su padre.

Aunque es el primer protagonista latino del cine de Marvel, en estos momentos se puede ver en Disney+ la serie "Moon Knight", protagonizada por el guatemalteco Oscar Isaac. Y ha habido otros intérpretes latinos destacados en películas de Marvel, como Salma Hayek, que dio vida a "Ajak", la primera líder de los "Eternals" (2021).

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. #ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/dUAFilVC96