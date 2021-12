Barack Obama compartió su lista de películas favoritas del 2021

Como cada año, Barack Obama, activo usuario de Twitter, hizo su recomendación de títulos de películas favoritas, así como también de libros y música. Esta acción, que ya se ha convertido en una tradición, fue como siempre bien recibida por sus seguidores.





Entre las cintas favoritas del 2021, el ex mandatario estadounidense destacó la adapación de Amor sin Barreras de Steven Spielberg.





Obama también resaltó películas extranjeras como la japonesa Drive my Car, basada en un cuento del escritor Haruki Murakami, así como también la película noruega The Worst Person in the world.





La lista del político también destacó producciones sobre temas raciales como el documental Summer of Soul, el film de segregación Passig y Judas and the Black Messiah, sobre el asesinato de uno de los líderas de los Panteras Negra.





Mira la lista completa de las cintas recomendadas por Obama en Twitter.