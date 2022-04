Bill Skarsgard y FKA Twigs encabezan remake de "El Cuervo"

El actor Bill Skarsgard fue confirmado como el protagonista de "El Cuervo", un remake de la película de culto de 1994, a cargo del director Rupert Sanders ("Ghost in the Shell").

Según detalla The Hollywood Reporter, el hombre de "IT" encarnará el papel principal de "Eric Draven", mientras que la cantante FKA Twigs será su novia. Este papel no tuvo mayor relevancia en la obra original, mientras que en esta reimaginación será protagonista.

La cinta será escrita por Zach Baylin, quien estuvo recientemente nominado al Oscar por su trabajo en "King Richard".

La producción de la película iniciará en el próximo mes de junio y se rodará en Praga y Munich. Por ahora no existe fecha de estreno.

La versión cinematográfica original de "El Cuervo" fue protagonizada por Brandon Lee, quien murió durante el rodaje de esta tras recibir un disparo accidental de otro actor. La cinta fue completada como un homenaje a Lee, utilizando efectos especiales, dobles y tomas oscuras para terminar las apariciones del fallecido intérprete.