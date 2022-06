Brad Pitt asegura estar "en el último tramo" de su carrera

Con más de 70 papeles en películas en su filmografía, Brad Pitt aseguró que ya comienza a ver el final de su trayectoria luego de partir en los '80.

El estadounidense, de 58 años, dijo en entrevista con la revista GQ que está reflexionando el retiro de la actuación, incluso aventurando que puede ser este 2022.

"Me considero en mi último tramo. Este último semestre o trimestre. ¿Cuál será esta sección? ¿Y cómo quiero diseñar eso?", expresó Pitt a la revista.

El actor estadounidense ha estado en cintas como "Club de la Pelea", "Bastardos sin Gloria", "Entrevista con el vampiro", "Seven", "El curioso caso de Benjamin Button" y "Once Upon a Time in Hollywood".

Pero ahora, Pitt podría dedicarse a estar detrás de la cámara con su productora Plan B Entertainment, que ha lanzado películas como "12 años de esclavitud", "Moonlight", "The Departed", "Kick-Ass", "The Big Short" y "Minari".