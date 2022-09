Catherine Keener se suma a "Joker 2"

La actriz estadounidense Catherine Keener es el más reciente nombre que se incorpora a la esperada secuela del "Joker".

La cinta sobre el famoso personaje de DC ya tiene confirmado el retorno de Joaquin Phoenix y la incorporación estelar de Lady Gaga. Días atrás se sumó Brendan Gleeson y ahora Keener, reconocida por participaciones en "¿Quieres ser John Malkovich?", "Virgen a los 40", "Into the Wild" y "Get Out".

La película se titula "Joker: Folie à Deux" y será dirigida nuevamente por Todd Phillips. Su fecha de estreno está fijada para el 4 de octubre de 2024.