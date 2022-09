Chris Pine sacó la voz tras supuesto escupo de Harry Styles

La imagen de un supuesto escupo que le tiró Harry Styles a Chris Pine se viralizó en la red pero el actor estadounidense salió al paso de los rumores.

Pine sacó la voz a través de un mensaje de su representante, quien afirmó que se trata de "una historia ridícula" y que es "una fabricación completa y el resultado de una extraña ilusión en línea que claramente es engañosa y permite especulaciones tontas".

"Para que quede claro, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe", expresó.

El hecho mencionado ocurrió en el estreno de "Don't Worry Darling" este lunes en Venecia.