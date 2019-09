Película "Blanco en Blanco" fue premiada por federación de críticos en Venecia

La participación de Chile en Venecia sigue sumando elogios, ahora con el reconocimiento a la película "Blanco en Blanco" por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).

La cinta dirigida por el español Theo Court y protagonizada por el actor chileno Alfredo Castro fue la cinta escogida de la sección Orizzonti, donde competía de manera oficial.

El thriller político se desarrolla a principios del siglo XX y sigue a Pedro (Castro), un fotógrafo que viaja a Tierra de Fuego, donde se encuentra es contratado por un rico terrateniente para fotografiar su ceremonia de matrimonio. Descubre que la novia es poco más que una niña y se enamora de ella, lo que, por supuesto, conlleva ciertas consecuencias.

Roman Polanski @RomanPclanski won for "An Officer and a Spy" the #fipresciprize at Venice #BiennaleCinema2019. In the "Horizons Section", the prize went to "White on White" by Theo Court. #criticsprize