Película chilena "Los Colonos" recibió ovación de 10 minutos en Cannes

La película chilena "Los Colonos" recibió una ovación de casi 10 minutos tras su estreno en el Festival de Cannes.

La cinta, ópera prima del director nacional Felipe Gálvez, tuvo su debut mundial en el marco de "Una cierta mirada" ("Un certain regard"), la sección de Cannes en donde está en competencia.

"Fue muy emocionante y espectacular el recibimiento. La sala estaba totalmente llena. La película termina con un cortometraje de cuatro minutos que uno espera que el espectador lo vea, pero la gente no se contuvo y empezó a aplaudir durante el corto", aseguró Gálvez a través de un comunicado de prensa.

THE SETTLERS (LOS COLONOS) dir by Felipe Gálvez has had its World Premiere at #Cannes2023 followed by a 10 min standing ovation. The film is competing in #UnCertainRegard



Finite Films is a proud partner of #TheSettlers #LosColonos with Finite's Amy Gardner an Exec Producer. pic.twitter.com/ljUceni2hr