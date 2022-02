Confirman "Sonic 3" y serie sobre "Knuckles"

Antes de que se estrene la segunda parte, la saga Sonic confirmó que tendrá una tercera película, así como una serie spin-off centrada en "Knuckles".

Paramount confirmó los proyectos gracias al éxito que tuvo la primera cinta "Sonic", que alcanzó a estrenarse meses antes de la pandemia, a inicios de 2020.

Junto con "Sonic 3", el universo basado en el videojuego aumentará en 2023 con la serie sobre "Knuckles", personaje rival de "Sonic"que debutará en la segunda película que se estrena en abril con la voz de Idris Elba.

#SonicMovie3 is officially in development from @ParamountPics and @SEGA! Plus, next year a new original #Knuckles series with @IdrisElba is coming to #ParamountPlus. #SonicMovie2 hits theaters April 8! pic.twitter.com/M0EM3NNd2p