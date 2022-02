De Jared Leto a Amy Adams: Los Razzie 2022 anuncian a sus nominados

Los premios Razzie, conocidos popularmente como los "anti Oscar" por premiar a lo peor del cine, anunciaron su lista de nominados para su edición de este año.

Como es habitual las categorías incluyeron a varios actores y actrices que han sido reconocidos por su buen trabajo, pero cuyas últimas performances no fueron bien vistas por la crítica. Tal es el caso del ganador del Oscar Jared Leto, quien fue nominado en a Peor Actor de reparto y Peor pareja en pantalla por su trabajo en "House of Gucci".

También en la de Peor Actor de reparto aparece Ben Affleck por su rol en "The Last Duel", película que, al igual que "House of Gucci", fue dirigida por Ridley Scott.

En la categoría de Peor Actriz apareció Amy Adams por "The woman in the window", la producción de Netflix que también está nominada a Peor Película.

Junto a Adams aparece Megan Fox por "Midnight in the Switchgrass", Ruby Rose por "Vanquish" y Jeanna de Waal, quien interpretó a Lady Di en "Diana the Musical" -la producción que "lidera" los Razzie con 9 nominaciones-.

Por otro lado la organización de estos premios anunció la creación de una categoría especialmente dedicada al actor Bruce Willis: La peor actuación de Bruce Willis en 2021, categoría que incluyó títulos como "Apex", "Survive the Game" y "American Siege", entre otras.

Los premios Razzie 2022 se entregarán el próximo 26 de marzo.