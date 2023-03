Disney prepara una versión live action de "Los Aristogatos"

Disney está trabajando en una versión live action de "Los Aristogatos", su clásica cinta animada de 1970, con el músico Ahmir "Questlove" Thompson como director.

Según reporta Deadline, el baterista de The Roots no solo se hará cargo de dirigir, si no que también creará la banda sonora de esta reimaginación.

"Questlove", quien tiene una amplia carrera musical, comenzó a dar sus primeros pasos como cineasta hace algunos años. De hecho en 2022 ganó el Oscar a Mejor Documental por "Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)".

La película original de "Los Aristogatos" se estrenó en 1970 y contó con una icónica banda sonora que incluía la canción "Todos quieren ser un gato jazz".

Por ahora no existe fecha de estreno para esta versión live action de "Los Aristogatos".