Documental de Peter Jackson sobre The Beatles se lanzará en septiembre

El director de "The Lord of the Rings", Peter Jackson, ya tiene mes de lanzamiento para su documental sobre la grabación del álbum "Let it be" de The Beatles a partir de las casi 55 horas de metraje inédito.

Según informó Variety, la producción que cuenta con el respaldo de Disney, se estrenará el 4 de septiembre.

La filmación de "Let it be" se realizó entre el 2 y el 31 de enero de 1969 y originalmente se planteó para un especial de televisión que incluía como clímax la legendaria actuación de los Beatles en la azotea de las oficinas londinenses del estudio de grabación Apple Corps en Savile Row.

El álbum, ganador de un Grammy, y la película original, dirigida por Michael Lindsay-Hogg, se lanzaron finalmente en 1970, meses después de que la banda se separara.