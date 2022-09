La organización de In-Edit anunció que la edición 2022 se realizará entre el 7 y 12 de diciembre en distintas sedes de Santiago.

Entre los títulos se incluyen "In the Court of the Crimson King. King Crimson at 50", "Hallellujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song" y "Ennio, el maestro". Más info aquí.