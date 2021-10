Dwayne Johnson profundizó en su conflicto con Vin Diesel: "Somos filosóficamente distintos"

El actor Dwayne Johnson habló por primera vez públicamente de su conflicto con Vin Diesel que derivó en su abrupta salida de la saga "Rápido y Furioso".

En entrevista con Vanity Fair, "La Roca" se refirió a las diferencias que enfrentaron y aseguró que "somos filosóficamente dos personas distintas y nos acercamos al negocio del cine de diferentes maneras".

La disputa comenzó a mediados de la década pasada tras el estreno de la séptima película de la saga y mientras se preparaba el spin-off "Hobbs & Shaw" que debutó finalmente en 2019. La tensión entre ambos era tal que Johnson solo aceptó volver en la octava entrega si no compartía escenas con Diesel.

Una semana antes de concluir el rodaje, el ex luchador se descargó en su cuenta de Instagram donde llamaba a su compañero un "trasero dulce" ("candy ass", una frase patentada durante su época como "La Roca"), aunque luego borró el posteo.

Años después, el actor asegura que "ese no fue uno de mis mejores días, no debí haberlo compartido porque no va conmigo. A mi me gusta lidiar con la mierda lejos del público".

Sin embargo mantiene su insulto para Diesel: "un trasero dulce es algo que no quieres ser. La mejor forma de describirlo es: la vida es mucho más fácil cuando no estás lleno de mierda. Y un trasero dulce está lleno de mierda".

Intento de paz

Tras el estreno de "The Fate of the Furious" en 2017 la pelea entre ambas estrellas ya era conocida públicamente y la salida de "La Roca" de la franquicia era un hecho. Pese a ello los actores intentaron remediar la situación en una reunión "a la que yo no llamaría precisamente algo pacífico".

"Lo llamaría una reunión de claridad. Tuvimos una muy buena conversación en mi camarín, donde me di cuenta de que somos de dos espectros distintos, así que acordamos dejar todo ahí", detalló Johnson.

En ese sentido recalcó que "somos filosóficamente dos personas distintas que nos aceramos al cine de dos formas diferentes".