El actor Mark Blum falleció a los 69 años por coronavirus

El actor estadounidense Mark Blum falleció a los 69 años, después de sufrir complicaciones de salud tras infectarse con coronavirus, informó Variety.

Blum era recordado por sus papeles en películas como "Cocodrilo Dundee" y "Buscando desesperadamente a Susan".

En televisión, destacó en la primera temporada de "You", además de participaciones en series como "Frasier", "NYPD Blue" y "Mozart in the Jungle". Además era un respetado actor de teatro, participando en varias obras de Broadway.

It is with such deep sorrow that I’m writing to share the news that our friend and former board member Mark Blum has passed away as a result of complications from the coronavirus. Mark was a dedicated Screen Actors Guild and SAG-AFTRA board member serving from 2007-2013, pic.twitter.com/aA3yPfOwh7 — Rebecca Damon (@RebeccaDamonNYC) March 26, 2020