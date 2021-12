El "Batman" de Robert Pattinson está inspirado en Kurt Cobain

El director Matt Reeves aseguró que el "Batman" que escribió para Robert Pattinson está inspirado en el fallecido músico de Nirvana, Kurt Cobain.

En entrevista con Empire, el cineasta a cargo de la esperada película "The Batman" contó que "siempre escucho música cuando escribo y cuando escribí el primer acto lo hice escuchando 'Something in the Way' de Nirvana".

"Ahí me di cuenta de que, en vez de hacer a Bruce Wayne con su personalidad de playboy que ya hemos visto antes, hay otra versión que ha pasado por una tragedia tremenda y se vuelve solitario", destacó Reeves, cuya película mostrará al personaje en una versión más juvenil que en sus últimas películas.

"Empecé a hacer la conexión con la película de Gus Van Sant 'Last Days' y con la idea de esta versión ficticia de Kurt Cobain en esta especie de mansión que se está derrumbando", agregó.

En ese sentido dijo que Robert Pattinson, el encargado de encarnar a "Batman", había aportado a esta mirada y que "realmente puedes sentir su vulnerabilidad y desesperación, pero también su poder".

"Me pareció una gran mezcla. Él también tiene esta cosa de Kurt Cobain de lucir como una estrella de rock, pero también de sentirse como una persona solitaria", concluyó.

"Something in the Way", uno de los temas más melancólicos de la discografía de Nirvana, fue utilizada para el trailer promocional de "The Batman". Su estreno está fijado para el 4 de marzo de 2022.