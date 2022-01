El director Guillermo del Toro analiza el futuro del cine

El próximo 27 de enero, Guillermo del Toro estrena "El callejón de las almas perdidas", una de las cintas más esperadas del mexicano. Eso ahora, pues los primeros comentarios del film lo han catalogado como una de sus obras maestras. Sin embargo, se trata de una película que tenía pendiente de hacer desde los años 90, sin embargo nadie apostaba por ella.

Se trata de una adaptación de Nightmare Alley, la novela de William Lindsay Gresham y que llegó al cine en 1947 de la mano de Edmund Goulding. El callejón de las almas perdidas se trata de la versión de Del Toro sobre el libro y que cuenta con la celebrada actuación de Bradley Cooper.



"Por fin, después de décadas, pude hacer este sueño realidad (...) La intentamos hacer y no pudimos ni acercarnos al estudio en los años noventa, dijeron 'no, no nos interesa'. Y realmente la idea de lo monstruoso enmarcado en un personaje atractivo visualmente como es Bradley (Cooper) ha estado en las películas mías desde el principio", expresó Guillermo del Toro a Culto, La Tercera.





La película se estrena en sala de cine el 27 de enero. A diferencia de otros, Guillermo del Toro debuta con su film en pantalla grande y no en streaming como es una de las tónicas del último tiempo. ¿La razón?

"Para mí estamos en un momento donde es una encrucijada, literalmente son dos caminos que se cruzan (...) En mi experiencia personal, el tamaño de una película es su ambición cinematográfica (...) No creo que vayan a desaparecer las salas de cine, no lo creo. Pero, va a ser una experiencia más determinada para un cierto tipo de película, ya sea un evento especial o películas de gran taquilla. Lo demás es como todo en la vida, después de estar en este mundo 57 años te puedo decir que todo viene con bueno y con malo", señaló el director de cine sobre el futuro del cine.