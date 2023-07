Elenco de Oppenheimer abandona la premiere ante llamado a huelga de actores

En vísperas de la huelga de actores en Hollywood, el elenco de la película "Oppenheimer" abandonó el estreno mundial de esta para cumplir con la paralización.

Así lo reveló director Christopher Nolan durante la presentación de la cinta en Londres, donde Cillian Murphy y compañía había desfilado por la alfombra roja unas horas antes.

Christopher Nolan says the cast of #Oppenheimer left the premiere to ‘go and write their pickets’ and join the strike pic.twitter.com/rc2SaSxcfk