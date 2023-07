"Es grave": La escena que molestó al nieto de Oppenheimer

Al ser una película de tinte biográfico sólo era cuestión de tiempo para que la familia de J. Robert Oppenheimer entregara su veredicto sobre "Oppenheimer", la nueva película de Christopher Nolan.

Con un magistral Cillian Murphy encarnando al físico estadounidense, la cinta se centra en cómo se desarrollo el Proyecto Manhattan con el que se convirtió en el "padre de la bomba atómica".

A lo largo de sus poco más de tres horas, la película explora el desarrollo de la inédita bomba atómica y las consecuencias que esta tuvo en la vida política y científica de Robert Oppenheimer.

Pese a mostrar los eventos con suma precisión, hubo una escena en particular que disgustó a Charles Oppenheimer, nieto del renombrado físico.

La manzana de la discordia

En conversación con la revista Time, Charles Oppenheimer aseguró que hubo una escena en particular que no fue de su agrado: al inicio de la película, mientras Robert Oppenheimer aprende de física en Europa, le inyecta cianuro de potasio a la manzana de un profesor maltratador para intentar matarlo.

Para Charles Oppenheimer para esta escena "no hay constancia de que él haya intentado matar a alguien", calificando las imágenes de "una acusación realmente grave y una revisión histórica".

La escena fue inspirada en la biografía "Prometeo Americano", donde a juicio del nieto del científico esta se trata de manera más cruda. "Me molesta que estuviera en la biografía con ese énfasis, un rumor sin fundamento que pusieron en el libro para hacerlo interesante", indicó, aunque en la cinta de Nolan consideró que hubo una "dramatización más suave".

¿Le gustó la película a la familia de Oppenheimer?

Pese a ese punto negativo Charles Oppenheimer aseguró que la película era de su gusto. "La acepté y me gustó. Creo que contaron una historia convincente y creo que como arte es una gran obra. Me alegré por tener esa reacción porque no la esperaba", señaló.