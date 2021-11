FIDOCS revela programación y anuncia retorno de funciones en salas

El Festival Internacional de Documentales de Santiago, FIDOCS, se realizará entre el 1 y 7 de diciembre con el retorno de proyecciones presenciales junto con exhibiciones online.

En esta edición de aniversario de sus 25 años cada una de las películas tendrá una única función en salas emblemáticas del centro de Santiago, como Centro Arte Alameda - CEINA, Cine Arte Normandie y CCC Centro de Cine y Creación.

La película que inaugurará la 25ª edición de FIDOCS es "Cow", de Andrea Arnold, estrenada este año en el Festival de Cannes y que se sumerge en la trayectoria vital y la rutina de trabajo de una vaca en una explotación ganadera.

Como cierre de festival, se estrenará el documental colectivo "The Year of the Everlasting Storm", co-dirigido por Anthony Chen, Jafar Panahi, Laura Poitras, Dominga Sotomayor, Malik Vitthal y Apichatpong Weerasethakul que también tuvo su estreno en Cannes. Son siete historias de siete autores de alrededor del mundo que forman una crónica de un momento sin precedentes y que es una carta de amor al poder del cine y sus narradores.

Las entradas para las funciones presenciales están disponibles en Passline y las exhibiciones online serán en el sitio de Teatro a Mil. Toda la programación se encuentra disponible en el sitio web de FIDOCS.