Spike Lee tras suspensión de Cannes: "Esto no es broma, no es una película, la gente está muriendo"

Debía ser el primer presidente negro que lideraba el jurado del Festival de Cannes pero tendrá que esperar para ese hito: el director Spike Lee habló sobre la suspensión del festival de cine y pidió seriedad frente a la pandemia de coronavirus.

El director de "She's Gotta Have It", "Do the Right Thing" y "BlacKkKlansman" habló con Variety sobre el aplazamiento del certamen francés, aplaudiendo la medida tomada frente a la crisis sanitaria.

"El mundo ha cambiado y está cambiando todos los días. La gente está muriendo y el presidente de Francia ha dicho, varias veces, estoy parafraseando, 'estamos en guerra'. Estamos en tiempos de guerra", expresó el cineasta.

"Las cosas que amamos tienen que quedar en segundo plano: películas, televisión, deportes, la NBA es un deporte mundial, el béisbol. Se han pospuesto muchas cosas, y estoy de acuerdo con este movimiento", dijo.

"No olvidemos que este es el festival de cine más grande del mundo, el escenario de cine más grande del mundo y seré el primer presidente negro del jurado", afirmó Lee.

"Mira, no puedo fingir saber lo que va a pasar mañana. Todo el mundo tiene que rezar, ponerse de rodillas, rezar, salir de esto, encontrar una vacuna, volver a ponernos en pie, física, emocional y económicamente en todo el mundo. Esto no es broma. No es una película. La gente está muriendo", declaró el director.

Finalmente, también tuvo palabras hacia Donald Trump, quien ha mencionado al COVID-19 como el "virus chino". "Está poniendo en peligro a los asiáticoamericanos en este país. Deja de decir 'virus chino'. Eso no está ayudando en absoluto", dijo.