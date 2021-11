Foo Fighters anuncia su propia película de terror

La banda Foo Fighters anunció que estrenará su propia película de terror bautizada como "Studio 666" el próximo 25 de febrero de 2022.

La cinta narrará el momento en el que el vocalista de la banda, Dave Grohl, y el resto de integrantes de Foo Fighters (Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee) se reúnen en un estudio de California para grabar su décimo disco, aunque una serie de hechos imprevistos arruinarán sus planes.

"Una vez en la casa, Dave Grohl tendrá que lidiar con fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto la finalización del álbum como la vida de la banda", indicó la sinopsis de la película, que dirigió BJ McDonnell.

El proyecto se gestó bajo sumo secreto y después de "décadas de videos musicales ridículos", explicó Grohl.

"Llegó el momento de llevarlo al siguiente nivel... con un largometraje de terror y comedia. (...) Prepárense para reír, gritar y darse cabezazos con las palomitas", detalló el músico.

La cinta fue registrada en paralelo a la grabación de su último disco de estudio "Medicine at Midnight" lanzado en 2020.

