Hay secuela: Disney y Pixar anuncian "Intensa-mente 2"

Disney y Pixar anunciaron oficialmente que está en desarrollo "Intensa-mente 2", la secuela de la popular cinta de 2015.

Como parte del evento D23 Expo, las compañías confirmaron la próxima cinta que tendrá el regreso de Amy Poehler en la voz de "Joy" ("Alegría").

La secuela "Intensa-mente" se desarrollará en la cabeza de Riley, que ahora es una adolescente, donde experimentará nuevas emociones. Se espera su estreno para mediados de 2024.

Kesley Mann dirigirá la nueva película, mientras que Meg LeFauve escribirá el guión y Mark Nielsen será el productor.

Oh JOY! Amy Poehler is back to star in Inside Out 2. Directed by Kelsey Mann, produced by Mark Nielsen, and written by Meg LeFauve, Disney and Pixar’s Inside Out 2 releases Summer 2024. pic.twitter.com/vNgJjd1Q2w