Director herido accidentalmente por Alec Baldwin fue dado de alta

El director Joel Souza, una de las personas baleadas accidentalmente por Alec Baldwin en el set de la película "Rust", fue dado de alta del hospital donde fue atendido la noche de este jueves.

Así lo aseguró la actriz Frances Fisher en su cuenta de Twitter, quien además descartó que el director de la película se encontrase en riesgo vital.

Souza recibió algunos de los disparos que Baldwin percutó por accidente durante el rodaje de la cinta y que terminaron diendo muerte a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La policía de Santa Fe de Nuevo México interrogó al actor y luego lo liberó ante la ausencia de cargos en su contra.

Hi @shannonrwatts

Those quotes are incorrect. And our director Joel Souza is out of hospital.

I don’t subscribe to the daily beast so if that’s what they’re saying, they are wrong.

Will you please correct them? https://t.co/s8LdkLKf0N