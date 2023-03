Jordan Peele confirma su nueva película para 2024

La próxima película de Jordan Peele anunció su fecha por parte de la compañía Universal Pictures.

La cuarta película aún sin título de Pelle se estrenará en cines el 25 de diciembre de 2024. El cineasta ha presentado previamente "Get Out" (2017), "Us" (2019) y "Nope" (2022).

Peele se ha enfocado en cintas de terror con una alta taquilla: "Get Out" recaudó 255,4 millones de dólares a nivel mundial, "Us" 256,2 millones y "Nope" 171,2 millones de la divisa estadounidense.